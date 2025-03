Napoli vence Milan e segue caça à líder Inter de Milão no Italiano

O Napoli venceu o Milan por 2 a 1 neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da equipe do Sul da Itália foram marcados por Matteo Politano e Romelu Lukaku. Jovic descontou para o time rossonero.

Com o resultado, o Napoli foi a 64 pontos e segue na caça à líder Inter de Milão, que aparece logo à frente, com 67 tentos. Restando oito rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a disputa pelo título está completamente em aberto.

