Lille supera o Lens e fica perto do G4 do Campeonato Francês

O Lille bateu o Lens neste domingo, por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Matias Fernandez-Pardo marcou o gol da vitória no Stade Pierre-Mauroy.

Com 47 pontos, empatado com o Nice, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Lille alcança a quinta posição da tabela. Já o Lens ocupa a nona colocação, com 27 pontos.

No próximo fim de semana, ambas equipes voltam a campo pela 28ª rodada da Ligue 1. O Lille visita o Lyon no sábado, às 16h05 (de Brasília), no Groupama Stadium. Já o Lens recebe o Saint-Étienne, às 10h de domingo.