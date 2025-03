Herói em título, Hugo Souza destaca sonho de jogar Copa do Mundo e quer "fazer história" no Corinthians

"Acho que conquistei o Paulista, né (risos). Estou muito feliz por essa conquista, mas ainda tenho muitos objetivos com essa camisa, muitos objetivos pessoais para conquistar. O meu desempenho aqui no clube vai me levar até eles. Foi uma conquista muito importante para nós e para o clube, por tudo que passou nos últimos anos. Pudemo voltar a vencer e colocar o Corinthians onde ele merece, que é sempre vencendo as competições. Mas sou um cara ambicioso, então se iniciamos o ano ganhando, eu quero terminar o ano ganhando também. Isso me dá mais confiança e cada vez mais ambição para eu possa conquistar cada vez mais com essa camisa. É um título muito importante. Foi uma meta pessoal para esse ano, assim como entre outras, e espero que eu conquiste todas elas também", declarou o jogador.

Uma das metas pessoais de Hugo, inclusive, é representar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. O arqueiro tem o grande desejo defender o Brasil no Mundial e entende que o trabalho no Corinthians pode fazer com que tal sonho seja realizado.

"A Copa do Mundo é um sonho para todo jogador de futebol, óbvio. Acredito muito que meu trabalho aqui no Corinthians vai me deixar cada vez mais próximo da Seleção Brasileira, porque tudo aqui é muito grande, muito relevante. Não é fácil vestir essa camisa, não é qualquer um que chega aqui e faz história, então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. O que preciso fazer é continuar trabalhando da melhor fora possível, me empenhando, para que eu possa realizar esse sonho. Uma concorrência grande, de altíssima qualidade, mas eu acredito que eu sendo melhor do que eu mesmo a cada dia que passa, se Deus quiser eu vou conseguir estar lá", comentou.