Gui Khury iguala Bob Burnquist com maior nota da história do Vert e é campeão do STU Pro Tour

Neste domingo, o jovem Gui Khury, de apenas 16 anos, sagrou-se campeão do STU Pro Tour, em Porto Alegre. O skatista igualou Bob Burnquist com a maior nota da história do Vert: 98.

Na primeira apresentação, o atual campeão mundial de Vert conquistou nota 94. Em seguida, já com direito a 720º e 900º, recebeu um 97,17. Depois, o jovem fez uma terceira volta praticamente perfeita, pulando para 98.

"É meu primeiro campeonato internacional de Vert aqui no Brasil. Aliás, o STU está de parabéns por essa nova competição. Foram dois finais de semana sensacionais. Estou sem palavras para descrever o que vivi. Muito feliz. Venci no Park, no Vert e também cheguei à final da Mini Ramp. Muito louco! E ainda tirei um 98,00 e igualei um recorde do Bob, uma das minhas referências. Estamos aqui para fazer história. Sou muito grato por tudo que vivi e vivo nesses anos", comemorou Gui.