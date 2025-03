Gregore destaca importância de ponto contra o Palmeiras e exalta espírito de competição no Botafogo

Após o empate sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gregore foi um dos jogadores do Botafogo a valorizar o ponto conquistado fora de casa, em um duelo que colocou frente a frente os dois últimos campeões brasileiros.

O jogador destacou o espírito de competição resgatado pelo técnico Renato Paiva e ressaltou a importância de somar pontos em jogos difíceis como este.

"Quando o Renato chegou, ele resgatou essa energia de competição que a gente já tinha. A gente sabia do desafio do primeiro jogo, que era muito difícil, no Allianz. Temos muito a evoluir ainda. O professor pede bastante nos treinos e temos feito. Faltou fazer algumas coisas, tivemos chances para fazer gol, agora é concentrar na próxima partida e jogo a jogo evoluir", afirmou Gregore.