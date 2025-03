Fora de casa, Pontz São José Basketball vence o Cerrado Basquete pela LBF

O primeiro quarto foi vencido pelo Cerrado por 19 a 11, porém foi superado no segundo por 23 a 15, finalizando o primeiro tempo com um empate de 34 a 34 entre as equipes. O segundo tempo, no entanto, não teve o mesmo equilíbrio do primeiro. Os visitantes venceram o terceiro e o quarto período por 23 a 11 e 16 a 12, respectivamente.

Pelo lado do Pontz, Jennifer Muñoz foi o destaque, com 23 pontos, quatro rebotes e três assistências, além de Laurah Isaías, que anotou 17 pontos e seis rebotes. Já na equipe da casa, Letícia Lisboa, com um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes, obteve a melhor atuação da equipe. Logo depois veio Mia Hopkins, com 15 pontos e nove rebotes.

Na sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Pontz São José Basketball vai até São Luís-MA para encarar o Sampaio Basquete no ginásio Castelinho. Já no sábado, às 17 horas, o Unimed Campinas visita a Sodiê Mesquita na Arena Sodiê, em Mesquita-RJ.