Fluminense treina pela primeira vez sem Mano Menezes e foca em estreia na Sul-Americana

Manhã de treino em Fortaleza mirando a estreia na @SudamericanaBR!

?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/lZBn0LeUDF

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 30, 2025





O Fluminense anunciou a saída de Mano logo após o revés para o Fortaleza. A equipe carioca viu Lucero e Tinga marcarem os dois gols que garantiram a vitória ao Leão, no Castelão, em Fortaleza.

Mano Menezes encerra a passagem pelo Fluminense depois de 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. A principal "conquista do treinador" foi liderar a reação no Brasileirão do ano passado, quando o Tricolor estava seriamente ameaçado pelo rebaixamento, mas conseguiu sair do Z4 do torneio.