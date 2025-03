Fluminense anuncia a saída do técnico Mano Menezes

Mano Menezes encerra a passagem pelo Fluminense depois de 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. A principal "conquista do treinador" foi liderar a reação no Brasileirão do ano passado, quando o Tricolor estava seriamente ameaçado pelo rebaixamento, mas conseguiu sair do Z4 do torneio.

O Fluminense já definiu um comandante interino enquanto busca um novo técnico. "O auxiliar-técnico permanente Marcão assume de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas, na próxima terça-feira (01/03), na Colômbia, pela primeira rodada da Conmebol Sul-Americana", confirmou o clube.