Filipe Luís crava retorno de Pedro em abril e reconhece falta do artilheiro no Flamengo

A última partida de Pedro foi contra o Corinthians, no dia 1º de setembro de 2024, com direito a gol de pênalti do artilheiro. Desde então, o atacante tem se dedicado à recuperação e já realiza atividades no gramado do Ninho do Urubu.

O técnico rubro-negro também reconheceu a falta que Pedro faz ao time, assim como a ausência de outros jogadores importantes.

"Sentimos falta do Viña, sentimos falta do Pedro, sentimos falta de todo jogador, porque o grupo todo disponível é mais forte. Quando falta uma peça, é uma peça a menos que nós temos para poder vencer", ressaltou Filipe Luís.

A ausência de Pedro tem sido sentida no ataque do Flamengo, que tem buscado alternativas para suprir a falta do camisa nove. No jogo contra o Internacional, Juninho, contratado para substituir o atacante, teve uma boa atuação, mas não conseguiu balançar as redes.

O próximo compromisso do Flamengo é nesta quinta-feira, quando estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, fora de casa.