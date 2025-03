Fifa estuda realizar jogo entre LAFC e América-MEX para definir vaga no grupo do Flamengo no Mundial

A Fifa informou neste domingo que planeja realizar um jogo entre Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e América, do México, para definir a última vaga do Grupo D do Mundial de Clubes, chave do Flamengo.

A vaga em aberto pertencia ao León, do México. O clube, no entanto, foi excluído da competição pela Fifa por pertencer ao mesmo grupo que rege o também mexicano Pachuca. A equipe integra o Grupo H do torneio, chave do Real Madrid.

De acordo com a entidade máxima do futebol mundial, o Los Anegeles FC participaria do torneio como vice-campeão Liga dos Campeões da Concacaf de 2023. O time norte-americano foi derrotado na final justamente pelo León, que conquistou a vaga ao Mundial com o título.