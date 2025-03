Destaque: os números de Léo Pereira pelo Flamengo contra o Internacional

O zagueiro Léo Pereira foi o destaque do Flamengo no empate contra o Internacional, neste sábado, na rodada de abertura do Brasileirão 2025. O jogo no Maracanã reuniu dois dos favoritos ao título da competição nacional.

O gol de empate do time carioca foi marcado pelo defensor na etapa final. Ele ainda apresentou bom desempenho tanto ofensivamente como defensivamente, acabando com a angústia da torcida em relação a um possível tropeço em casa.