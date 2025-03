Decisivo, Vegetti valoriza vitória do Vasco e exalta defesa de Brazão: "Não consegui acreditar"

A vitória do Vasco sobre o Santos por 2 a 1, na estreia no Campeonato Brasileiro, teve a marca registrada do artilheiro Pablo Vegetti. O argentino, que já soma 41 gols em 88 jogos pelo Cruzmaltino, não só marcou o gol da virada de cabeça, mas também deu a assistência para o primeiro gol de Nuno Moreira.

O Vasco, conhecido por ser o time que mais utilizou as jogadas aéreas no Brasileirão do ano passado, com 41 cabeceios, sendo 17 deles de Vegetti, mostrou que a estratégia continua sendo uma arma poderosa. Aos 13 minutos, o argentino tocou de cabeça para Nuno Moreira empatar, já no segundo tempo. Depois, o argentino completou cobrança de falta de Payet e testou firme para virar o jogo.

Vegetti valorizou a vitória da equipe de Fábio Carille na estreia e exaltou a grande defesa do goleiro santista Gabriel Brazão, que operou um milagre após um cabeceio do artilheiro vascaíno, quando o jogo ainda estava empatado.