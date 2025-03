Cuca pede paciência para a chegada de reforços no Atlético-MG

A derrota para o Grêmio na estreia do Brasileirão frustrou o Atlético-MG depois dos dias de festa em relação ao título do Campeonato Mineiro. Por iniciar uma disputa de maior exigência em comparação aos estaduais, o técnico Cuca foi novamente questionado sobre as conversas com a diretoria do Galo para a chegada de reforços.

Recentemente, o Atlético-MG perdeu mais uma peça importante no setor ofensivo. Como seu espaço estava ficando menor no elenco, o centroavante Deyverson foi liberado para defender o Fortaleza.

"Acho que potencializamos o elenco em todos os sentidos. Os jogadores estão evoluindo jogo a jogo na parte tática e técnica. Repito, tirando o resultado, fizemos um grande jogo (contra o Grêmio). Temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso", afirmou Cuca.