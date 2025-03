Cruzeiro chega à Argentina para estreia na Sul-Americana contra o Unión de Santa Fe

Na noite deste domingo, o Cruzeiro desembarcou em Santa Fe, na Argentina, onde joga na terça-feira contra o Unión de Santa Fe-ARG. O duelo é válido pela primeira rodada da Sul-Americana.

A delegação cruzeirense embarcou no período da tarde, horas após a vitória na estreia pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado. Com gols de Dudu e Gabigol, o Cabuloso venceu o Mirassol no Mineirão, por 2 a 1, e iniciou a competição com o pé direito.