Corinthians arranca empate do RB Bragantino no fim e evita primeira derrota no Brasileiro feminino

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Após passe que veio da defesa, Paulina ganhou da marcação corintiana no meio do campo e disparou em direção ao ataque. A camisa 11 invadiu a área, ficou na cara do gol e bateu no cantinho para balançar as redes do Timão.

O Massa Bruta ampliou aos 23. Após cruzamento que veio da direita, Ana Carla desviou de cabeça mas sem direção ao gol. Tamires ficou com o rebote e levantou para a meia que, dessa vez, testou firme de cabeça e marcou o segundo do time mandante.

O Corinthians melhorou no segundo tempo e descontou aos 35 minutos. Jaqueline fez boa jogada pela direita e cruzou para Johnson, que cabeceou para defesa Thalya. A goleira deu rebote, e Tamires mandou a bola para o fundo das redes.

A equipe alvinegra insistiu, permaneceu pressionando o RB Bragantino e empatou no apagar das luzes. Aos 50 minutos, a árbitra assinalou pênalti para o Timão após toque de mão. Gabi Zanotti converteu a cobrança e evitou a primeira derrota do Corinthians no ano.