Com um a mais, time alternativo do Corinthians busca empate contra o Bahia pelo Brasileirão

Já pela segunda rodada do Brasileirão, o Timão entra em campo no próximo sábado, quando encara o Vasco, às 18h30, na Neo Química Arena. O Bahia, por sua vez, duela contra o Santos no domingo (06), a partir das 20h30, na Vila Belmiro.

O jogo

O Bahia esteve próximo de abrir o placar logo no segundo minuto de partida. Caio Alexandre encontrou bom passe para Everton Ribeiro. O camisa 10 deu um toquinho para Lucho Rodríguez e o centroavante finalizou de dentro da área, mas Donelli fez grande defesa e evitou o gol tricolor.

Com 22 minutos, o Bahia quase chegou a abrir o placar novamente. Luciano Juba foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Sem marcação, Jean Lucas teve tempo de dominar e finalizar de dentro da área, mas mandou por cima do gol.

Foi somente aos 24 minutos da primeira etapa que o Corinthians alcançou sua primeira finalização do jogo. Yuri Alberto recebeu na intermediária e arriscou o chute forte, mas o goleiro Ronaldo caiu para fazer a defesa tranquila.

Com 45 minutos no relógio, o Bahia finalmente abriu o marcador na Fonte Nova. Luciano Juba arrancou na entrada da área, carregou e alçou bola para dentro da área. Gilberto se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo do gol.