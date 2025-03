Com Rollheiser e Barreal titulares, Santos está definido para enfrentar o Vasco; veja times

SANTOS ESCALADO PARA A ESTREIA NO BRASILEIRÃO! ?? pic.twitter.com/kbaJnCcNHu

Será a estreia tanto de Rollheiser como de Barreal na equipe titular do Santos, que retorna à Série A após disputar a Segunda Divisão em 2024.

Além de Neymar, com edema na coxa esquerda, o time de Pedro Caixinha também não terá com Yeferson Soteldo na estreia do Campeonato Brasileiro. O venezuelano sentiu dores no músculo adutor da perna direita e será poupado.

Por sua vez, o Vasco da Gama, comandado por Fábio Carille, conta com o retorno de Léo Jardim, Tchê Tchê (banco de reservas) e Coutinho. Os três jogadores não disputaram o último jogo-treino, mas estão à disposição da comissão técnica da equipe carioca.

O Cruzmaltino vem com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.