Com gol no final, Vila Nova vira contra o Anápolis e vence o Campeonato Goiano

O Vila Nova é o campeão goiano. Pela partida de volta da final do Estadual, a equipe venceu o Anápolis por 3 a 0, no Serra Dourada, neste domingo. Com gols de Tiago, Igor Henrique e Renan Cocão (contra), a equipe garantiu o título.

Derrotado por 2 a 0 no primeiro jogo, o Vila Nova precisava justamente da vitória por três gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Com 16 títulos, a equipe é a terceira maior campeã do Goiano, atrás de Atlético-GO e Goiás.

Os campeões voltam a campo no sábado, quando estreiam na Série B diante do Coritiba, no Couto Pereira, às 16h (de Brasília). Já o Anápolis tem compromisso pela primeira rodada da Série C no próximo dia 12, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé.