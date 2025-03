Caixinha pede "outra maturidade" ao Santos e evita falar de Neymar e Soteldo após derrota

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro com uma derrota de virada contra o Vasco, por 2 a 1, neste domingo, sem São Januário. Pedro Caixinha, treinador do Peixe, lamentou o resultado e a postura da equipe em momentos cruciais da partida.

"Não era um resultado que queríamos. Em determinados momentos do jogo, fomos a equipe que queremos ser, demos essa imagem do que queremos ser, mas não o conseguimos ser na totalidade do jogo. E, em particular, o momento do jogo que eu destaco, são os primeiros 10 minutos do segundo tempo quando a equipe tinha que ter entrado com outra maturidade", disse Caixinha, técnico do Santos, em entrevista coletiva.

O comandante português analisou o duelo. Caixinha destacou os melhores e os piores momentos do Santos durante os 90 minutos.