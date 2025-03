Brazão lamenta desatenção do Santos em derrota contra o Vasco: "Não pode"

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, não escondeu seu descontentamento com o Peixe, sobretudo no segundo tempo, na derrota contra o Vasco. A equipe paulista sofreu uma virada por 2 a 1, em São Januário, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, acho que a gente não entrou em campo. Faltou muito, a gente tem que trabalhar nisso para não ter essas desatenções. O campeonato começou agora, mas cada jogo é uma final para nós. É concentrar, trabalhar durante a semana para não cometer os mesmos erros e no próximo jogo sair com a vitória", disse Gabriel Brazão à Record.

"Não voltamos bem para o segundo tempo. Muita desatenção, não pode em jogo do tamanho de Vasco e Santos. A gente não pode ter essas desatenções. Infelizmente, tomamos os gols e saímos com a derrota", completou o goleiro do Santos.