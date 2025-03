Borussia Dortmund bate o Mainz 05 e volta a vencer no Alemão

O Borussia Dortmund voltou a vencer no Campeonato Alemão neste domingo. No Signal Iduna Park, pela 27ª rodada, a equipe de Niko Kovac superou o Mainz 05 por 3 a 1. Maximilian Beier marcou o primeiro gol e Emre Can ampliou em um escanteio. Dessa mesma forma, Beier fez o terceiro. Paul Nebel diminuiu para o Mainz no final da partida.

Com o resultado, o Borussia Dortmund subiu para a décima posição com 38 pontos, empatando com Wolfsburg. Já o Mainz 05 continua na quarta colocação, com 46 pontos, e perdeu a chance de ultrapassar o Eintracht Frankfurt e terminar a rodada no terceiro lugar.

As duas equipes voltam a jogar neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, às 10h30 (de Brasília). O Borussia Dortmund visita o Freiburg, enquanto o Mainz 05 recebe o Holstein Kiel.