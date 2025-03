Barreal marca, mas Santos toma virada do Vasco na estreia pelo Brasileiro

Aos 15 minutos, o Santos subiu com perigo. Bontempo passou para Guilherme, que finalizou cruzado para a bela defesa de Léo Jardim. No rebote, o jovem camisa 49 do Santos finalizou e Maurício Lemos bloqueou com carrinho o que poderia ser o segundo gol santista. Aos 20, o goleiro do Vasco defendeu um chute de Barreal.

Quando o relógio marcou 24 minutos, foi a vez de Brazão fazer um milagre. Vegetti completou um cruzamento com um cabeceio muito forte e o goleiro Santista voou no contrapé para defender com o braço direito.

Em cobrança de falta, Payet cruzou a bola para a área e Vegetti desvencilhou-se de Zé Ivaldo para completar de cabeça no canto esquerdo de Brazão, que ficou estático no centro da meta.