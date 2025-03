Aníbal Moreno sofre trauma no ombro esquerdo e vira desfalque no Palmeiras

O Palmeiras ganhou um desfalque de última hora para a estreia do Campeonato Brasileiro. O volante Aníbal Moreno ficou de fora da partida contra o Botafogo, neste domingo, devido a um trauma no ombro esquerdo.

O argentino de 25 anos foi titular na última quinta-feira, no empate de 0 a 0 com o Corinthians, pela final do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele atuou até aos 32 minutos do segundo tempo.