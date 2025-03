Análise: São Paulo escancara dependência de estrelas, mas base pode ser solução

É verdade que o Tricolor apresentou uma considerável melhora no segundo tempo, quando Ferreirinha entrou na vaga de Sabino e Enzo Días no lugar de Wendell. Depois, os jovens Alves e Lucas Ferreira incendiaram ainda mais o jogo, o que confirma que a escalação escolhida para o duelo deste sábado foi equivocada.

Enfrentando o Sport, no Morumbis, Zubeldía decidiu ir a campo com um esquema com três zagueiros, o que não necessariamente é um sistema defensivo. Porém, a configuração do time, com Marcos Antônio tendo a responsabilidade de construir as jogadas, não surtiu efeito. Apenas depois das substituições, contando com atletas mais "agressivos" no ataque, o São Paulo conseguiu se impor mais diante do rival.

Diante de tantos jogos sem o resultado ou desempenho esperados, a pressão sobre Luis Zubeldía só cresce. Neste sábado o São Paulo deixou o campo vaiado, e boa parte da torcida tricolor já começa a entrar no consenso de que, com Dorival Júnior fora da Seleção Brasileira, o melhor para o clube do Morumbi seria o retorno do antigo treinador.