Abel vê Palmeiras mentalmente abalado e admite falta de criatividade: "Longe do nosso nível"

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira destacou o estado anímico do elenco. Ele admitiu que os jogadores estavam mentalmente abalados após amargarem o vice do Paulistão e que faltou criatividade.

"Temos que aceitar que não estamos tão criativos, que temos jogadores que estão em baixa. A equipe não estava bem mentalmente. Fomos a uma final. Perdemos uma final. Parece que é perder finais ou semifinais agora é o fim do mundo. Ruim é ficar no sofá. Sabíamos que o nosso lado anímico não ia estar no máximo. Empatamos em um jogo que poderíamos ter ganho ou perdido. Temos quatro gols feitos e um sofrido nos últimos cinco jogos. Pênalti perdido e chances claras perdidas. Só tem um caminho. Vamos treinar, quando houver tempo", disse.

"Estamos longe do nosso nível. Temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes. A chance mais clara foi nossa, mas não fizemos o gol. Temos que melhorar nossos processos para continuar estando nas decisões", completou.