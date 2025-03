Zubeldía responde sobre vaias e pressão no São Paulo com demissão de Dorival

"Não é um tema de clima ou não, é simplesmente entender que estamos falando de um técnico que saiu da Seleção e é muito querido aqui. É normal as emoções que possam aparecer por parte do torcedor. Tenho que fazer meu trabalho da melhor forma possível. Administrar essa situação não é fácil nem difícil, estou trabalhando para o São Paulo. Os sentimentos do torcedor são normais. Foram campeões, ganharam a Copa do Brasil, estava na Seleção Brasileira, então é lógico que se falem dele", completou.

É verdade que Zubeldía não teve à disposição os dois principais jogadores do São Paulo. Lucas e Oscar não puderam ir a campo neste sábado por problemas físicos, o que fez com que o treinador mudasse os planos que vinham sendo trabalhados durante a semana. Ainda assim, o Tricolor tem um elenco suficiente para render mais.

"Quarta-feira pensávamos no sistema que apresentamos hoje, Oscar lamentavelmente não se recuperou a tempo. Lucas já sabíamos que não ia jogar, então treinamos as duas organizações, a do primeiro e a do segundo tempo. Quando vimos que Oscar não iria jogar, não corremos risco e tratamos de organizar o time primeiro pensando em estar equilibrado e, com o decorrer dos minutos, se faltasse fazer uma mudança, faríamos ao longo do jogo. Isso aconteceu. No segundo tempo fomos mais verticais, geramos mais amplitude, drible, cruzamentos, chutes. Está claro que o empate de hoje não é o que buscávamos, mas gostei do segundo tempo. O primeiro tempo tem o fator do pênalti, acho que o pênalti nos afetou um pouco. Mas no segundo tempos fomos melhores, faltou o gol", concluiu Zubeldía.