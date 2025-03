Yuri Alberto vê união do Corinthians como decisiva e se diz aliviado com título do Paulista

O centroavante também falou sobre o alívio de conquistar o primeiro título com a camisa do Corinthians e comentou que parece ter tirado "um avião" das costas.

"Quando ele apitou, parece que o mundo parou. Foi um alívio muito grande, parecia que eu tirei um avião das costas. Começar a temporada conquistando um título nos dá muita confiança para a gente avançar e ficar ainda mais próximos de um título. Estamos sempre com o objetivo de sermos campeões, independente da competição", disse o jogador.

Brilhando no Corinthians, Yuri Alberto foi monitorado o por clubes do exterior na reta final da última temporada. O artilheiro, porém, ressaltou que tem contrato com o clube até o fim de 2027 e fez referência a uma antiga declaração para dizer que só deixará o time após ganhar o segundo título.

"Agora eu só saio depois do segundo. Estou muito feliz, todos viram na semifinal da Sul-Americana o quanto aquele título seria importante. Acredito que esse Paulista foi preparado para nós, de eu ter cinco gols no campeonato e cinco em clássicos, em jogos importantes para nós. Estou muito feliz aqui, até conversei com o presidente dizendo que estou aberto a renovar também. Propostas vão chegar, mas vou sentar com o presidente e com o diretor para decidir o que é melhor para o Corinthians", disse o atacante, que ainda sonha em defender a Seleção: "É claro, é um sonho que eu tenho, poder voltar a vestir a camisa amarelinha".

Na grande decisão do Paulistão, o Corinthians superou o Palmeiras, por 1 a 0 no agregado - venceu a ida, no Allianz Parque, e segurou o empate sem gols na Neo Química Arena. Ao erguer a taça do Estadual, o Corinthians encerrou um jejum de seis anos sem conquistar títulos e, ainda, impediu o tetracampeonato inédito do rival.

O Corinthians, no entanto, tem pouco tempo para comemorar o título, uma vez que retorna aos gramados já neste fim de semana. O Timão visita o Bahia neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.