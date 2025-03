Vasco x Santos: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Do outro lado, o Vasco caiu na semifinal do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino perdeu para o Flamengo, por 3 a 1 no placar agregado, e deu adeus ao Estadual. Para se preparar para o jogo contra o Santos, a equipe disputou um jogo-treino no último sábado (22), contra o Boa Vista, e venceu por 2 a 1 no CT Moacyr Barbosa.

Para a partida, existe a possibilidade do técnico Fabio Carille poder contar com quatro reforços: Coutinho, Tchê Tchê, Léo Jardim e Adson. Os três primeiros jogadores não disputaram o jogo-treino, mas podem ficar à disposição caso estejam recuperados. Já Adson, que atuou por um tempo no embate, também deve retornar.

Rafael Rodrigo Klein (RS) apita a partida entre Vasco e Santos, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS). Rafael Traci (SC) ficará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA



VASCO X SANTOS

Data: 30 de março de 2025, domingo