Santo André bate o Maringá e conquista primeira vitória na Liga de Basquete feminino

Foi o quarto jogo do Santo André na temporada. Antes, as paulistas haviam perdido todos os seus três confrontos. O Maringá sofreu sua segunda derrota nesta LBF, mas já venceu uma partida até aqui.

O próximo duelo do Santo André é na quarta-feira (02), quando receberá o Cerrado Basquete, às 20h (de Brasília). Por sua vez, o Maringá atuará um dia antes, quando visitará o Ourinhos, às 19h30.

Sampaio Basquete x São José

Em outra partida nesta sexta-feira, o Sampaio Basquete demonstrou toda sua força e venceu o Pontz São José Basketball por 79 a 57, em jogo realizado no Ginásio Castelinho, em São Luís-MA.

Os destaques das Tricolores foram Sassá e Gabi Guimarães. Com 21 pontos e 12 rebotes, a ala/pivô Sassá foi a cestinha da partida. Com um ponto a menos (duplo-duplo de 20 pontos e 12 rebotes), mas com quatro roubadas, Gabi Guimarães levou para casa pela quarta vez o prêmio de melhor jogadora da partida.