Saint-Étienne x PSG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Francês

Neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Francês, o Saint-Éttiene recebe o Paris Saint-Germain, às 15h (de Brasília), no Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Éttiene.

O Saint-Étienne acabou com série de maus resultados no Campeonato Francês. Agora, os donos da casa tentam surpreender o líder sair da zona de rebaixamento. O PSG chega embalado para a partida. No entanto, o técnico Luis Enrique pode poupar alguns titulares visando as quartas de final da Liga dos Campeões.