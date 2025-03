Romero comenta tensões no vestiário e diz que Corinthians não escolherá competições: "Quero as três"

Na tarde deste sábado, o Corinthians promoveu uma coletiva de imprensa com alguns jogadores que foram destaque na conquista do Campeonato Paulista na última quinta-feira. O goleiro Hugo Souza, os atacantes Yuri Alberto e Romero, e o volante Carillo participaram da entrevista, realizada no CT Dr. Joaquim Grava.

Capitão do Corinthians, Romero foi questionado sobre as tensões no vestiário. Após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU no jogo de ida da terceira fase da Libertadores, especulou-se que houve uma briga no elenco alvinegro. O paraguaio, entretanto, normalizou as discussões e justificou a situação.

"Essas discussões, esse tipo de briga é normal acontecer no futebol. E tem que acontecer. Muitas vezes falamos que não, mas tem que acontecer porque é onde vamos melhorar. No dia a dia, vamos entender como as outras pessoas pensam, a forma de lidar num momento complicado. Isso ajudou bastante, não só esse dia, tem vários dias nos treinos, nos jogos. Isso ajuda bastante, porque a única coisa que queremos como grupo é ganhar, conquistar. Como eu sempre falo, o mais importante é o Corinthians. Estamos aqui para ajudar o Corinthians e sempre vamos lutar para o corintiano ganhar títulos. Primeiro era voltar a ganhar títulos, agora é continuar a ganhar títulos. O nosso grupo estava muito ansioso para ganhar títulos, e tudo isso aconteceu por causa disso. Estávamos ansiosos para fazer bem as coisas, não errar, então tudo isso tem que acontecer, e aconteceu para o bem. Todos entendem onde estão, o tamanho do clube, e esse título aliviou muita coisa", explicou Romero em coletiva.