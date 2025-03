Rodada NBA: Jokic brilha mais uma vez e Nuggets vencem o Jazz

Na noite desta sexta-feira, sete jogos agitaram o mundo da NBA. Um dos destaques foi mais um show do sérvio Nikola Jokic, que comandou o Denver Nuggets à vitória diante do Utah Jazz por 129 a 93. O pivô marcou um duplo-duplo, com 27 pontos e 14 rebotes.

Os Nuggets tiveram o domínio absoluto do jogo do início ao fim. A franquia do Colorado chegou abrir até 41 pontos de vantagem em determinado momento da partida, uma liderança já esperada pela disparidade das equipes na tabela da NBA.

Além dos grandes números de Jokic, o ala Michael Porter Jr. foi o autor de 20 pontos. Do lado do Jazz, o armador Collin Sexton também fez os mesmos 20 pontos.