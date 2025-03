Reforçado, Santos inicia caminhada no Brasileiro e tenta quebrar jejum de mais de 20 anos

Neste fim de semana, após retornar à elite do futebol nacional, o Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro de 2025. O Peixe mede forças contra o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela rodada de estreia da competição.

O Alvinegro Praiano está de volta à Série A após um dos anos mais difíceis de sua história. Na última temporada, a equipe disputou a Segunda Divisão pela primeira vez. Apesar de ter conquistado o título da Série B, a experiência não foi das melhores para o torcedor do Santos.

A queda, porém, já é passado. Agora, torcida e elenco estão devidamente focados na disputa do Brasileirão. Com um elenco bastante reforçado, o Santos começa a sua trajetória no torneio neste domingo e tem uma meta em vista: quebrar um jejum de 21 anos sem erguer a taça da Série A.