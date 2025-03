Real Madrid bate Leganés com show de Mbappé e segue caça ao líder Barcelona no Espanhol

O empate do Real Madrid veio no minuto 1 do segundo tempo. Bellingham, dentro da área, finalizou para a defesa de Dmitrovic. No rebote, foi a vez de Brahim chutar e a zaga do Leganés salvar em cima da linha. A bola seguiu viva e Bellingham apareceu, novamente, para mandar um foguete, com gol aberto.

A virada do Real Madrid saiu aos 30 minutos. Em cobrança de falta sofrida por Rodrygo, Fran Garcia apenas pisou para Mbappé finalizar por cima da barreira, no lado esquerdo do goleiro Dmitrovic.