PSG goleia o Saint-Étienne e torce por um empate para ser campeão francês

O Paris Saint-Germain (PSG) superou o Saint-Étienne fora de casa neste sábado, por 6 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Os gols dos parisienses foram marcados por Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia, João Neves, Mbaye e Doué (2), enquanto Stassin fez para os mandantes.

Ainda invicto na competição após 27 jogos, o PSG, líder do campeonato, soma 71 pontos. Com a derrota do Olympique de Marselha mais cedo, a equipe de Paris torce por um empate no jogo entre Monaco e Reims para comemorar seu 13º título francês a sete rodadas do final do torneio. Já o Saint-Étienne, 33 pontos, ocupa a 16ª posição, a primeira da zona de rebaixamento,

Nesta terça, o PSG volta a campo pela semifinal da Copa da França para encarar o Dunkerque, no Stade Marcel-Tribut, a partir das 16h10 (de Brasília). O Saint-Étienne, por sua vez, enfrenta o Lens no próximo domingo, às 10h, pela 28ª rodada do Francês, no Stade Bollaert-Delelis.