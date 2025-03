Palmeiras x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

De um lado, o Palmeiras chega em baixa para o duelo, após ficar com o vice-campeonato do Paulistão diante do maior rival, o Corinthians. Com a derrota no agregado, o Verdão não conseguiu se sagrar tetracampeão da competição, o que seria um feito inédito na história do estadual.

Após um Campeonato Carioca ruim, o Botafogo terá um longo período de treinos para se preparar para a estreia do Brasileirão. O último jogo oficial da equipe foi a derrota para o Racing-ARG, pela Recopa Sul-Americana. Agora, o Fogão terá a estreia do técnico Renato Paiva para manter as esperanças de uma temporada vitoriosa.