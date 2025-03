Oscar joga na estreia do São Paulo na Libertadores? O que Zubeldía pensa

O São Paulo estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Sem Lucas Moura, fora por lesão, o técnico Luis Zubeldía também não sabe se poderá contar com Oscar, a outra grande estrela do elenco tricolor.

Oscar teve constatada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda nesta semana e foi poupado da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Sport, no Morumbis.

O empate sem gols com o rival recém-promovido à Série A escancarou a dependência do São Paulo em relação a Lucas Moura e a Oscar. Entretanto, o técnico Luis Zubeldía ainda não sabe se poderá utilizar ao menos um desses dois jogadores na próxima quarta-feira, na Argentina.