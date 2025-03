Nottingham Forest supera Brighton nos pênaltis e vai à semi da Copa da Inglaterra

Aos 20 minutos da etapa final, Elliot Anderson, do Nottingham Forest, caiu dentro da grande área em lance com Mitoma, do Brighton e a arbitragem assinalou um pênalti. Porém, após revisão no VAR, o árbitro Peter Bankes percebeu que não houve falta no lance e anulou a penalidade máxima. Com o empate no tempo regulamentar, a partida foi levada à prorrogação.

No texpo extra, a grande chance veio por meio da cabeçada do paraguaio Diego Gomez, do Brighton, para uma linda defesa, na ponta dos dedos, do goleiro Sels. Aos 28, o brasileiro João Pedro chegou a balançar as redes, mas Estupíñan, que deu a assistência, estava impedido. O empate novamente persistiu e a decisão foi levada aos pênaltis.

Nas penalidades máximas, João Pedro, Brajan Gruda e Dunk marcaram para o Brighton, enquanto Jack Hinshelwood e Diego Gomez desperdiçaram. Pelo Nottingham Forest, Anderson, Odoi e Nikola Milenkovic e Yates balançaram as redes, e Williams não converteu. Deste modo, o placar ficou em 4 a 3 para os visitantes.