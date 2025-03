Nos pênaltis, Operário-PR vence o Maringá e é bicampeão do Paranaense

O Operário-PR é o grande campeão do Campeonato Paranaense de 2025. No Estádio Germano Kruger, após o empate por 1 a 1 (com 3 a 3 no agregado), a equipe do técnico Bruno Pivetti superou o Maringá nos pênaltis por 5 a 4, com Elias defendendo a última cobrança.

Campeão também em 2015, o Operário-PR quebra o jejum e comemora o bi do Paranaense. Já o Maringá completa seu quarto vice no torneio estadual.

O Operário-PR volta a jogar nesta sexta-feira, contra o Criciúma, às 21h (de Brasília), na estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Maringá retorna no próximo sábado, contra o Guarani, pela Série C.