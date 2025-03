Luiz Maurício estreia no ano com vitória no lançamento do dardo e entra no top 10 mundial

O finalista olímpico Luiz Maurício da Silva realizou sua estreia na temporada com vitória no lançamento de dardo do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, neste sábado, com 82,03m, oitavo melhor resultado do mundo em 2025.

A abertura da temporada atendeu as expectativas de Luiz e de seu técnico, Fernando Barbosa de Oliveira, que esperava que o lançador começasse o ano com um resultado próximo do obtido em 2024.

"Foi o meu melhor começo de temporada de todas. O trabalho vem sendo bem-feito e eu vou continuar mantendo essa pegada e essa constância, que vêm sendo bem legais", disse o atleta de Juiz de Fora-MG. "Lancei várias vezes acima de 80m, o que é muito bom, mas ficou um gostinho de que poderia ser um pouco melhor. Achei que poderia ser acima dos 83,84 metros", afirmou.