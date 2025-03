Luiz Gustavo reconhece São Paulo abaixo, mas promete: "Vamos lutar por grandes coisas"

Luiz Gustavo reconheceu o desempenho aquém das expectativas do São Paulo neste sábado, contra o Sport, no Morumbis, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Passado o empate sem gols diante de mais de 37 mil torcedores, que vaiaram a equipe no apito final, o volante adotou um discurso otimista para o futuro.

"Agradecer a Deus por poder depois de bastante tempo voltar a fazer o que amo. Individualmente uma grande parte da insatisfação da torcida eu assumo a responsabilidade. Por querer ajudar o time a gente acaba tomando decisões erradas. Ganhando ou perdendo sou o primeiro a fazer autocritica. Temos muito a evoluir, individualmente e coletivamente", disse Luiz Gustavo ao Premiere.

Recuperado de uma fratura no dedo do pé que o tirou de todo o Campeonato Paulista, Luiz Gustavo foi o escolhido para preencher a lacuna deixada por Pablo Maia, também lesionado, e chegou a carimbar a trave em um chute no segundo tempo.