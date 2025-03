Juninho deixa boa impressão em estreia no Brasileirão, mas goleiro e trave impedem vitória do Flamengo

Juninho, a contratação de R$ 31 milhões vinda do Qarabag para suprir a ausência do lesionado Pedro, que só retorna no segundo semestre, deixou uma boa impressão na estreia do Brasileirão, no Maracanã. O camisa 9 fez um bom jogo contra o Internacional, brigou bastante, parou nas boas defesas de Rochet e, em sua melhor oportunidade, acertou a trave ao ficar cara a cara com Anthony e tentar tirar do goleiro.

Apesar do esforço e da dedicação de Juninho, o Flamengo não conseguiu sair com a vitória, empatando em 1 a 1 com o Internacional em um jogo de candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O gol do Flamengo foi marcado por Léo Pereira, enquanto Bruno Henrique descontou para o Colorado.