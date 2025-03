Fluminense sofre gol no início e perde do Fortaleza pela estreia no Brasileirão

O Fluminense estreou no Brasileirão com derrota, na Arena Castelão. O Fortaleza precisou de apenas 45 minutos para encaminhar a vitória de 2 a 0 sobre os cariocas. Com gols de Lucero e Tinga, o Leão do Pici garantiu os primeiros três pontos e mostrou que quer virar a página após a campanha irregular na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.

O Fluminense terá pela frente uma sequência difícil, com jogos contra o Once Caldas, pela Sul-Americana, e Bragantino, pelo Brasileirão. Já o Fortaleza se prepara para a estreia na Libertadores, contra o Racing, e para o confronto contra o Mirassol, pela segunda rodada do Brasileirão.

O JOGO