Flamengo marca no segundo tempo e empata com o Inter na estreia no Brasileirão

Fim de jogo no Maracanã: 1 a 1. Léo Pereira fez o gol rubro-negro. O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será no dia 6, contra o Vitória, no Barradão.#VamosFlamengo pic.twitter.com/iykgofcb1W

O Internacional sofreu uma baixa importante no intervalo, com a saída de Rochet, que se machucou em uma dividida com Juninho e foi substituído por Anthoni. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Flamengo chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, Michael chutou cruzado e a bola sobrou para Léo Pereira, que não perdoou e deixou tudo igual no Maracanã.

O gol animou o Flamengo, que seguiu pressionando em busca da virada. Aos 9 minutos, Luiz Araújo driblou Aguirre e chutou, mas mandou para fora. Um minuto depois, Léo Ortiz lançou Juninho nas costas de Fernando, que chutou na saída de Anthoni, mas a bola pegou caprichosamente na trave.