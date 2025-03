Estreia do Vasco no Brasileirão contra o Santos terá show de luzes inédito

A torcida vascaína terá um motivo a mais para comparecer em peso a São Januário neste domingo (30), na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos. O clube cruzmaltino apresentará o novo sistema de iluminação do estádio, fruto de uma parceria com a empresa Silicon, especialista em iluminação de grandes arenas esportivas.

Para atender às exigências da CBF e da Conmebol, o Vasco investiu cerca de R$ 500 mil na modernização do sistema, que agora conta com refletores de 1200W de potência. A principal mudança é a uniformidade da iluminação em todo o campo, atendendo a uma antiga demanda dos jogadores, que reclamavam de variações de intensidade em diferentes áreas do gramado.