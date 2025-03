Estêvão diz que vice é 'página virada' e já mira Brasileiro: 'Nova história'

Eleito um dos melhores atacante do Paulistão, Estêvão disse que o vice para o Corinthians já é página virada e que o elenco já está focado na estreia do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras encara o Botafogo amanhã, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

"A gente sabe que pecou. Falta de eficiência no ataque tanto no jogo em Itaquera como no Allianz. Agora é trabalhar. Igual o Abel fala: 24 horas, a página virou. já tem o Brasileiro no domingo, Libertadores [na quinta-feira]. Agora é focar nesses campeonatos que são mais importantes. Vamos virar a página, já tem uma nova história para acontecer. Nosso time está totalmente focado no domingo para fazer um bom resultado e sair com a vitória", disse o atacante alviverde.

Uma das principais peças do elenco palmeirense, Estêvão tem tido dificuldades para desafogar o jogo do Palmeiras em diversas oportunidades já que tem sido fortemente marcado.