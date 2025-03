Escalação do São Paulo: sem Lucas e Oscar, Zubeldía aposta em 3 zagueiros

A escalação do São Paulo está definida para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado, às 18h (de Brasília), contra o Sport, no Morumbis. Sem Lucas e Oscar, os dois principais jogadores do elenco, o técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em um esquema com três zagueiros.

Lucas Moura vem se recuperando de um trauma no joelho direito e, além de ficar de fora do confronto deste sábado, também não estará à disposição do São Paulo para a estreia na Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Talleres, na Argentina.

Oscar, por sua vez, teve diagnosticada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda. O jogador vem se limitando a trabalhos leves no CT da Barra Funda e, por enquanto, é dúvida para o duelo na Libertadores.