Escalação do Palmeiras: elenco faz treino tático e fecha preparação para estreia no Brasileiro

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica, comandada por Abel Ferreira, realizou junto aos jogadores um treino tático posicional e trabalhos específicos de cada função, além de bolas paradas e finalizações.

As equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Vice-campeão em 2024, o Verdão inicia a busca pelo seu 13º título da competição.

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Mauricio, recuperados de lesão no ligamento do joelho direito e cirurgia no ombro direito, respectivamente, participaram, novamente, do treino. Ambos pintam como opção para Abel Ferreira, porém não devem iniciar na equipe titular.