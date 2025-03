Escalação do Corinthians: Ramón faz testes e pode poupar titulares em estreia no Brasileirão

Na tarde deste sábado, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava após a conquista do título do Campeonato Paulista. O elenco fez um único treino preparatório para a partida contra o Bahia, válida pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Derby da última quinta-feira permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. No campo, para os demais atletas, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático de enfrentamento. O treinador aproveitou a oportunidade para realizar alguns testes na equipe que iniciará a partida.

Por fim, no treino deste sábado, os jogadores ainda fizeram um trabalho de jogadas de bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas.