Em jogo de seis gols, Palmeiras empata com Grêmio pelo Brasileiro feminino

Pela quarta rodada do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta aos gramados apenas no dia 12 de abril (sábado) para enfrentar o Corinthians, às 11h (de Brasília), fora de casa. Já o Grêmio, no dia 13 (domingo), recebe, às 16h, o Bahia.

Os gols

Logo no início do duelo, aos 3 minutos, o Palmeiras inaugurou o marcador em Barueri. De fora da área, a camisa 7 palestrina Brena acertou um foguete, sem chances para a goleira Raíssa, do Grêmio

O empate do Grêmio veio aos 15 minutos. Maria Dias recebeu dentro da grande área, driblou a goleira palmeirense Tapia e, de perna esquerda, mandou a bola rasteira para o fundo das redes.

Aos 34 minutos o Grêmio virou o placar. Dentro da grande área, pelo lado direito, Maria Dias tentou cruzar e acabou encobrindo a arqueir Tapia. Antes de entrar a bola beijou o travessão.

Na etapa complementar, aos 15 minutos, o Alviverde voltou melhor e buscou o empate. Após receber dentro da grande área, Taina Maranhão, de cabeça, escorou a bola para o meio. Assim, Greicy, do Palmeiras, dividiu com a gremista Monica Ramos, que acabou jogando contra o próprio patrimônio. A goleira Raíssa tentou tirar, mas a bola já havia ultrapassado a linha do gol.